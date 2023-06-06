CUPERTINO, Calif. — Apple on Monday unveiled a long-rumored headset that will place its users between the virtual and real world, while also testing the technology trendsetter's ability to popularize new-fangled devices after others failed to capture the public's imagination.
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