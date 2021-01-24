LOS ANGELES — Larry King, the suspenders-sporting everyman whose broadcast interviews with world leaders, movie stars and ordinary Joes helped define American conversation for a half-century, died Saturday. He was 87.
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