Obit Larry King

Larry King speaks to guests at a party held by CNN on April 18, 2007, celebrating King's 50 years of broadcasting in New York. King, who interviewed presidents, movie stars and ordinary Joes during a half-century in broadcasting, has died at age 87. [AP PHOTO/STUART RAMSON, FILE]

 Stuart Ramson

LOS ANGELES — Larry King, the suspenders-sporting everyman whose broadcast interviews with world leaders, movie stars and ordinary Joes helped define American conversation for a half-century, died Saturday. He was 87.

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