Oscar Nominations

This combination of photos shows promotional art for the films nominated for an Oscar for best picture. [FOCUS FEATURES/APPLE TV+, NETFLIX, JANUS FILMS & SIDESHOW, WARNER BROS. PICTURES, WARNER BROS. PICTURES, SEARCHLIGHT PICTURES, NETFLIX, 20TH CENTURY FILMS VIA AP]

 HONS

NEW YORK — After a pandemic year that hobbled movie theaters and saw streaming services make new inroads into Hollywood, the Academy Awards put its strongest support Tuesday behind two films made with big-screen grandeur that were also streamed into homes: Jane Campion's gothic western "The Power of the Dog" and Denis Villeneuve's sci-fi epic "Dune."

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