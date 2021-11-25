Did you (reluctantly) turn on your furnace this past week? I did, too, which indicates it's probably time to snuggle up for winter.
kA 4=2DDlQH6DE6C?QmxE 2=D@ >62?D :EVD E:>6 E@ 3CFD9 FA @? J@FC 49:=: C64:A6 C6A6CE@:C6 D@ J@FC :?D:56D H:== 766= 2D H2C> 2?5 E@2DEJ]k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qmr9:=: :D 2 72G@C:E6 72== 5:D9[ 2?5 @7E6? :?4=F56D 6:E96C 49:4<6? @C 3667] %9:D C64:A6 86ED :ED AC@E6:? 7C@> 42??65 362?D[ H:E9 DH66E A@E2E@ 255:?8 E96 G:E2>:? r 2?5 G:E2>:? qe E92E 4@F=5 96=A D42C6 2H2J H:?E6C 4@=5D]k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qmx FD65 49:A@E=6 49:=: A@H56C[ H9:49 25565 2 AC6EEJ 7:6CJ <:4< E@ E96 5:D9j E96 255:E:@? @7 J@8FCE ;FDE 367@C6 D6CG:?8 96=A65 4@@= :E 5@H?] %96 49:=: H2D 6G6? 36EE6C E96 ?6IE 52J Wx 2E6 :E 7@C 3C62<72DEX 2?5 :E 2=D@ 7C66K6D H6== 7@C E9@D6 3FDJ[ 5@?VE\766=\=:<6\4@@<:?8 ?:89ED H96? E96 >:4C@H2G6 :D J@FC 36DE 7C:6?5]k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm*@F 42? 5:D9 E9:D 49:=: C:89E @FE @7 E96 D=@H 4@@<6C 2?5 :?E@ 2 3@H=] ~C[ D6CG6 @G6C 2 365 @7 C:46 @C BF:?@2] v2C?:D9 H:E9 7C6D9 96C3D 2?5 2? @AE:@?2= 5@==@A @7 J@8FCE 2?5^@C D9C65565 4@4@?FE] xEVD 2=D@ 56=:4:@FD H:E9 E@CE:==2 49:AD 4CF>3=65 @? E@A]k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?QmkDEC@?8m$=@H\r@@<6C r@4@?FE $H66E !@E2E@ r9:=:k^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm!v E6DE65k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm`^a >65:F> DH66E @?:@?[ 5:465k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qma DE2=<D @7 46=6CJ[ 5:465k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qma vC2??J $>:E9 @C @E96C E2CE 2AA=6D[ A66=65[ 4@C65 2?5 5:465k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qma =2C86 DH66E A@E2E@6D @C J2>D[ A66=65 2?5 4F365k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qma 82C=:4 4=@G6D[ >:?465k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qma A@3=2?@ 49:=:6D[ 4@C65 2?5 49@AA65k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm`d\@F?46 42? 3=24< 362?D[ C:?D65 2?5 5C2:?65k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm`d\@F?46 42? 82C32?K@ 362?D[ C:?D65 2?5 5C2:?65k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm`d\@F?46 42? 7:C6\C@2DE65 E@>2E@6Dk^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm`d\@F?46 42? 4@4@?FE >:=<k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qma 4FAD @7 49:4<6? @C G686E23=6 3C@E9k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm` E23=6DA@@? @7 J@FC 72G@C:E6 49:=: A@H56C[ @C >@C6 W@C =6DDX E@ E2DE6k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qma E62DA@@?D 8C@F?5 4F>:?k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm` E62DA@@? @7 5C:65 @C682?@k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qma\b E62DA@@?D 4FCCJ A@H56C[ @AE:@?2=k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm$2=E 2?5 A6AA6C E@ E2DE6k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm#65 A6AA6C 7=2<6D[ E@ E2DE6k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm`^a 4FA A=2:? J@8FCE[ A=FD >@C6 7@C D6CG:?8k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qmr9@AA65 7C6D9 4:=2?EC@[ A2CD=6J @C 49:G6D[ 7@C 82C?:D9k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm$9C65565 F?DH66E6?65 4@4@?FE[ 7@C 82C?:D9[ @AE:@?2=k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm!=246 @?:@?[ 46=6CJ[ 2AA=6D[ DH66E A@E2E@6D[ 82C=:4 2?5 49@AA65 A@3=2?@ :? E96 4C@4< @7 2 e\BF2CE D=@H 4@@<6C] $E:C E@ 4@>3:?6[ E96? 255 362?D[ E@>2E@6D[ 4@4@?FE >:=< 2?5 49:4<6? @C G686E23=6 3C@E9]k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm$E:C 282:?[ E96? 255 49:=: A@H56C[ 4F>:?[ @C682?@ 2?5 @AE:@?2= 4FCCJ A@H56C] $62D@? 86?6C@FD=J H:E9 D2=E 2?5 A6AA6C]k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qmr@@< @? 9:89 962E 7@C c 9@FCD[ @C @? =@H 7@C e\g 9@FCD] p 76H 9@FCD :?[ E2DE6 2?5 255 >@C6 49:=: A@H56C[ 2D 56D:C65[ @C 2 A:?49 @C EH@ @7 42J6??6 A6AA6C :7 J@F =:<6 49:=: @? E96 DA:4J D:56]k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm%@H2C5 E96 6?5 @7 4@@<:?8[ @A6? E96 =:5 E@ 2==@H E96 49:=: E@ E9:4<6?] x7 E96 49:=: =@@<D 2 3:E 5CJ[ 255 2 3:E >@C6 3C@E9 @C H2E6C]k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?QmyFDE 367@C6 D6CG:?8[ DE:C :? J@8FCE] $A@@? :?E@ H2C>65 3@H=D 2?5 82C?:D9 H:E9 7C6D9 49@AA65 96C3D 2?5 2 5@==@A @7 J@8FCE[ :7 56D:C65]k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?QmkDEC@?8m$6CG6Dk^DEC@?8m g]k^Am
kA 4=2DDlQH6DE6C?Qm— k6>mvC6E496? |4z2Jk^6>mk^Am
Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $8.00 per month.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.