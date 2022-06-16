Now that it's officially barbecue season, you might be looking for a few new recipes to freshen up your family's grill offerings. If they love anything and everything spicy, and feel equally passionate about Asian food, this easy recipe from Simply Recipes' inaugural digital issue could be a great place to start.

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