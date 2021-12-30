A simple, delicious dish of peas, pork, and rice, Hoppin’ John, is the standard New Year’s fare for many in the South.
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