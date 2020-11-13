Polypill Heart Medication

This November 2020 photo provided by McMaster University shows 75mg aspirin pills, left, and Polycaps, pills from India-based Cadila Pharmaceuticals that contains one cholesterol and three blood pressure medicines, used in the International Polycap Study 3 (TIPS-3). [GEORGIA KIRKOS/MCMASTER UNIVERSITY VIA AP]

 Georgia Kirkos

A daily pill combining four cholesterol and blood pressure medicines taken with low-dose aspirin cut the risk of heart attacks, strokes and heart-related deaths by nearly one third in a large international study that's expected to lead to wider use of this "polypill" approach.

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