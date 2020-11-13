A daily pill combining four cholesterol and blood pressure medicines taken with low-dose aspirin cut the risk of heart attacks, strokes and heart-related deaths by nearly one third in a large international study that's expected to lead to wider use of this "polypill" approach.
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