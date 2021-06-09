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Singer Elton John, right, founder of the Elton John AIDS Foundation, and Pastor Rick Warren, left, of the Saddleback Church arrive to testify about global health programs during a Senate Appropriations Subcommittee hearing on Capitol Hill on May 6, 2015. [SAUL LOEB/AFP VIA GETTY IMAGES/TNS]

 Saul Loeb/AFP

LOS ANGELES — Rick Warren, the founder of a sprawling megachurch, a bestselling author and one of the most influential figures in American evangelicalism, is retiring as lead pastor of Saddleback Church in Orange County, California.

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