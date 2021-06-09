LOS ANGELES — Rick Warren, the founder of a sprawling megachurch, a bestselling author and one of the most influential figures in American evangelicalism, is retiring as lead pastor of Saddleback Church in Orange County, California.
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