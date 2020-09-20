Driving a 1984 van she bought for $700 with a tax refund, Lynette Burton Brown traveled every week to low-income neighborhoods to dish up free servings of chicken and rice casserole — one of the cheapest dishes to make. Some weeks that meant holding a yard sale to raise enough money to buy gas so she could deliver the food.
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