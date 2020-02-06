Honor roll for Final S1 Average for Austin High School:
A honor roll
Ninth grade: Mynor Escobar-Ramirez
10th grade: Abubaker Ali, Riley Cork, Trinity Downing, Marlee Felice, Marley Froscello, Lillian Henley, Kenley Hilleary, Carmen Lindsey, Jeb Lowman, Olivia Lyles, Madigan MacKinnon, Michael Mason, Tykera McDonald, Mckinsie Ockey, Juan Ramirez-Miguel, Colburn Reeves, Jayla Sargent, Adolfo Solorzano, Ty Whitson, Madison Williams, and Amanda Yost.
11th grade: Hannah Anders, Whitney Austin, Landon Cottingham, Srishti Garg, Victoria G. Howell, Jalen Hundley, Lily King, Carsyn Lee, Sydni Madry, Keyri Molina-Mendoza, Camen Morris, Zahria Parchman, Janneth Romero-Saavedra, Victoria Sheppard, Olivia Shrode, Emily Simmons, Clay Williams, Jack Wilson, Kayla Wynn, and Amber Yarbrough.
12th grade: Jacob Atkins, Hannah Blanding, Mackinley Bramlett, Jabari Brown, Brieanna Fagan, William Farris, Aracely Gonzalez, Kayli Harris, Ashley Laney, Malena Leon-Hidalgo, Wesley Lowman, Chandan Makwana, Darren Newberry, Parker Nichols, Ziriah Renfroe, Gonzalo Reyes, Cole Reynolds, Andrew Robinson, Elena Salgado, Bradie Self, Sydney Self, Caleb Smith, Cameron Thrasher, Tamyra Tidwell, Jonathan Vandine, and Sarah Yarbrough.
A/B honor Roll
Ninth grade: Santos Pretzantzin-Mendoza
10th grade: Abdel-Rahman AbuHmoud, Roderick Austin, Mayte Bastida, Ashlyn Bazzel, Caleb Beard, Logan Beasley, Brandon Bernal-Duarte, Kennedy Booker, Katherine Bracken, Amisadi Bustos-Zagal, Alexandra Carver, Janet Castillo-Trujillo, Seth Coggins, Samuel Crawford, Wesley Curtis, Katie Davis, Hannah Denny, Donna Diaz-Toledo, Brayden Elkins, Jonah Flood, Nadiya Foster, Avery Fox, Collier French, Raiden Greene, Angel Gurjot, Kendall Hamilton, Nashaylyn Hampton, MaKenzie Harris, Luke Hartleroad, Johnna Holt, Sara Hopkins, Cole Hutton, Kadence Jackson, Abigail Jaillet, Giovanni Johnson, Jo’Onna Johnson, Macy Lawrence, Dessire’ Leonard, Paige Manz, Eli McKee, Emma Montgomery, Sarah Moore, Tamiah Morgan, Bryce Morris, Christopher Noe, Alyssa Norwood, Jalen Orr, Gage Palmer, Walker Peete, Ivan Perez-Balcarcel, Cristhian Perez-Ruiz, David Prance, Anna Roach, Tyrese Roach, Abraham Roman, Preston Rudolph, Brooke Smith, Maklya Smith, Hannah Sowell, Charles Stricklin, Sydney Sweet, Andrew Tapscott, Mantez Thompson, Katherine Thornton, Liliana Valladares, Cristina Valladarez, Moises Vera, Hannah Welch, Tyler White, and Keilan Williams.
11th grade: Hope Aldridge, Molly Appleton, Sophia Aneiro, Alexa Aviles, Armando Aviles, Jacob Bailey, Jenasia Bates, Lorenza Batz-Hernandez, Kendrize Bennett, Emma Best, Wesley Betterton, Alyssa Borden, Luke Bragwell, Caroline Branum, Jacob Brennaman, Shayla Buckland, Passion Bynum, Ashtyn Casciano, Iyanna Celestine, Ulises Cervantes, Joshua Clay, Lily Clowers, Hannah Cohn, Grace Crawford, Brodie Crisler, Quincy Crittendon, Estefany Cubillo, Anyia Davis, Aimae DeCurtins, Carolina Duque-Salazar, Dylan Forster, Jakari Fuller, Kassim Gelan, Caroline Grover, NyKia Hampton, Korren Harris, Lawren Hayes, Hunter Hays, Natasha Herron, Sophia Hibdon, Grace Higdon, Megan Howell, Jevon Jackson, Krista Jackson, James Jenkins, Andria Jones, Breylan Jones, Katelyn Kelley, Shynia Lambe, Braxton Lyle, Alexander Machado, Seamus MacKinnon, Abril Manuel, Juan Marcos-Escobar, Madyson Mayer, A’Starria McClain, Irvin Maejia-Tapia, Vanesa Meneses, Trista Moody, David Moore, Felizitas Moore, Macy Murray, Zoey Organ, Abigail Pace, Jaleyla Perez, Ashton Perry, Makayla Pointer, Lucia Recinos-Cardona, Zachariah Reid, Charles Rush, Tamia Smiley, Markayla Smiley-Parker, Lydia Stewart, Nathanael Stier, Jazlyn Stovall, Elaina Stover, Annalaura Swinea, Jamie Thrasher, Matthew Tidwell, Lizett Toledo, Ke’Unta Townsend, Brian Trayvick, Jessica Velarde-Conde, Madelyn Walker, Tashanti Watkins, Mya Webb, Chloe Williams, and Ebonie Williams.
12th grade: Tarek Alasri, Aymen AlDahri, Charles Baker, Clayton Barnett, Kyrstin Barrett, Petra Beaver, Miya Bennett, Camille Berry, Savannah Blankenship, John Blaxton, Latasia Bogus, Michael Bolden, Zykeria Bolding, Erin Bracken, Kendall Bramlett, Jackson Breedlove, Jaylan Brooks, Mackenzi Byrd, Preston Cameron, Alexus Campbell, Mason Cantrell, Domingo Chavez, James Clark, Jala Clarke, Sydney Cosby, Matthew Curtis, Mary Davenport, Parker Deke, Matthew Durbin, Savannah Echols, Marteena Elliott, Ricardo Esparza, Alejandro Espinosa, Jenae Flick, Garrett Free, Juan Gaspar, Karen Godinez, Caroline Hale, Evan Hale, Kyli Harris, Emily Hixon, Brianna Hodges, Michelle Insunza-Fong, Batsipa Joel, Rosalyn Johnson, Chantler Jones, Zoie Jones, Miguel Juan, William Kennedy, Matthew Lawrence, Candelaria Leon-Pablo, Ja’Mya Long, Karen Lorenzo-Silverio, William Lowery, Meliza Martinez, Eria Mayes, Jennifer Mendoza, Jessica Miles, Jada Mitchell, Alexander Morgan, Ariell Page, Caitlyn Parker, Nancy Pascual, Daisy Ramirez-Torres, Antonio Ramos-Pablo, Jacarius Ryan, Jada Scruggs, Abigail Sharp, Joshua Strong, Marcee Thomas, Stevesha Toney, Aliyah Torain, Delroy Tulloch, Eli Turner, Maria Velasquez-Castro, Eric Villarreal, Ethan Ward, Lane Williams, Chloe Wood, Kobe Woods, and Hayden Wynn.
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