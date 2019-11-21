Honor roll for first nine weeks for Austin High School:
A honor roll
Ninth grade: Santos Pretzantzin-Mendoza
10th grade: Mayte Bastida, Riley Cork, Trinity Downing, Brayden Elkins, Marlee Felice, Marley Froscello, Lillian Henley, Kenley Hilleary, Carmen Lindsey, Jeb Lowman, Olivia Lyles, Madigan MacKinnon, Paige Manz, Tykera McDonald, Eli McKee, Emma Montgomery, Tamiah Morgan, Alyssa Norwood, Walker Peete, Colburn Reeves, Anna Roach, Jayla Sargent, Adolfo Solorzano, Hannah Sowell, Sydney Sweet, Hannah Welch, Ty Whitson, and Amanda Yost.
11th grade: Hannah Anders, Whitney Austin, Lorelei Bachuss, Jacob Bailey, Luke Bragwell, Amari Cater, Iyanna Celestine, Landon Cottingham, Grace Crawford, Dylan Forster, Srishti Garg, Grace Higdon, Megan Howell, Victoria G. Howell, Lily King, Shynia Lambe, Carsyn Lee, Sydni Madry, Madyson Mayer, Vanesa Meneses, Camen Morris, Jaleyla Perez, Olivia Shrode, Emily Simmons, Annalaura Swinea, Madelyn Walker, Clay Williams, Jack Wilson, Kayla Wynn, and Amber Yarbrough.
12th: Sean Ambrose, Clayton Barnett, Mackinley Bramlett, Jabari Brown, Mary Davenport, Brieanna Fagan, William Farris, Jenae Flick, Aracely Gonzalez, Kayli Harris, Ashley Laney, Malena Leon-Hidalgo, William Lowery, Wesley Lowman, Chandan Makwana, Meliza Martinez, Jada Mitchell, Darren Newberry, Parker Nichols, Ziriah Renfroe, Gonzalo Reyes, Cole Reynolds, Andrew Robinson, Jacarius Ryan, Elena Salgado, Bradie Self, Sydney Self, Caleb Smith, Joshua Strong, Tamyra Tidwell, Jonathan Vandine, Ethan Ward, Chloe Wood, and Sarah Yarbrough.
A/B honor roll
Ninth grade: Mynor Escobar-Ramirez, Cristina Gutierrez-Tzunux, Wilmer Pedro-Juan, Nazario Perez-Ramirez, Yaquelin Recinos-Ramirez, and Edwin Sam-Vasquez.
10th grade: Abdel-Rahman AbuHmoud, Katerin Aguilar-Platas, Aaron Allison, Roderick Austin, Ashlyn Bazzel, Caleb Beard, Logan Beasley, Katherine Bracken, Collin Breedlove, Jeremiah Burgess, Amisadai Bustos-Zagal, Alexandra Carver, Janet Castillo-Trujillo, Seth Coggins, Samuel Crawford, Wesley Curtis, Katie Davis, Hannah Denny, Donna Diaz-Toledo, Skye Fleming, Jonah Flood, Aysa Foster, Nadiya Foster, Avery Fox, Collier French, Atzel Gatica-Torreblanca, Jayla Gillespie, Moses Gonzalez, Quentasia Grays, Raiden Greene, NFN Gurjot, Mercedes Hampton, Nashaylyn Hampton, MaKenzie Harris, Luke Hartleroad, Roselin Hernandez, Katherine Hight, Johnna Holt, Sara Hopkins, Cole Hutton, Gabriel Iniguez-Fernandez, Kadence Jackson, Abigail Jaillet, Giovanni Johnson, Natia Johnson, Tara Jones, Macy Lawrence, Aryan Magam, Michael Mason, Daniela Mayo-Garibo, Julien Melero, Bryant Moore, Sarah Moore, Bryce Morris, Natalie Mowery, Christopher Noe, Jalen Orr, Sucely Pablo-Perez, Gage Palmer, Ivan Perez-Balcarcel, Cristhian Perez-Ruiz, Savannah Pettway-Brown, David Prance, Tyrese Roach, Bralyn Robinson, Carina Rodriguez, Preston Rudolph, Emily Sanchez, Solimar Sepulveda, Joel Simpson, Noah Sledge, Brooke Smith, Charles Stricklin, Emily Suter, Andrew Tapscott, Mantez Thompson, Katherine Thornton, Jaime Tirado-Verduzco, Cristina Valladrez, Daniela Vazquez, Moises Vera, Tyler White, Keilan Williams, and Madison Williams.
11th grade: Hope Aldridge, Hannah Ameri, Sophia Aneiro, Molly Appleton, Alexa Aviles, Jenasia Bates, Lorenza Batz-Hernandez, Kendrize Bennett, Emma Best, Alyssa Borden, Caroline Branum, Jacob Brennaman, Shayla Buckland, Amaya-Lee Butler, Joseph Carr, Ashtyn Casciano, Ulises Cervantes, Joshua Clay, Lily Clowers, Hannah Cohn, James Craig, Annie Crisler, Brodie Crisler, Quincy Crittendon, Estefany Cubillo, Carolina Duque-Salazar, William Ellis, Baylee Followay, Kassim Gelan, Caroline Grover, Joshua Haavik, Kaitlyn Hamilton, NyKia Hampton, Emma Harbin, Natasha Herron, Sophia Hibdon, Ellie Higginbothan, Victoria D. Howell, Jalen Hundley, James Jenkins, Ava Jobe, Andria Jones, Breylan Jones, Katelyn Kelley, Candelaria Leon-Pablo, Alaina Loggins, Alexus Long, Braxton Lyle, Alexander Machado, Abril Manuel, Juan Marcos-Escobar, Irvin Mejia-Tapia, Keyri Molina-Mendoza, Trista Moody, Zachary Morrison, Macy Murray, Zoey Organ, Abigail Pace, Zahria Parchman, Ashton Perry, Makayla Pointer, Juan Ramirez, Lucia Recinos-Cardona, Zachariah Reid, Janneth Romero-Saavedra, Charles Rush, James Shackelford, Victoria Sheppard, Ty’kia Shirley, Griffin Sikes, Tamia Smiley, Markayla Smiley-Parker, Lydia Stewart, Jazlyn Stovall, Elaina Stover, Janiyah Stover, Abigail Strehle, Gabriel Terry, Jamie Thrasher, Lizett Toledo, Ke’Unta Townsend, Brian Trayvick, Jessica Velarde-Conde, Anna Vickery, Tashanti Watkins, Mya Webb, Aziyah Wilkerson, Chloe Williams, Ebonie Williams,
12th grade: Tarek Alasri, Aarion Alexander-Shamily, Mario Alvarado-Gonzalez, Jacob Atkins, Petra Beaver, Hannah Blanding, Latasia Bogus, Kemaudiah Bolden, Zykeria Bolding, Tamari Boulden, Erin Bracken, Jackson Breedlove, Jaylan Brooks, Mackenzi Byrd, Preston Cameron, Mason Cantrell, Odrae Casper, Domingo Chavez, James Clark, Jala Clarke, Alee Cox, Matthew Curtis, Sidney Dudley, Matthew Durbin, Marteena Elliott, Ricardo Esparza, Garrett Free, Karen Godinez, Caroline Hale, Brayden Hamilton, Kyli Harris, Emily Hixon, Brianna Hodges, Courtnie House, Michelle Insunza-Fong, Adela Jimenez, Batsipa Joel, Bethany King, Gatlin Lavender, Matthew Lawrence, Emma Locker, Ja’Mya Long, Karen Lorenzo-Silverio, Colby Marco, Eria Mayes, Jonatan Mendez-Juarez, Jessica Miles, Caitlyn Parker, Erika Ramirez, Daisy Ramirez-Torres, Antonio Ramos-Pablo, Shaima Saleh, Yamille Sandoval-Torres, Jada Scruggs, Abigail Sharp, Jaden Taylor, Macee Thomas, Cameron Thrasher, Aliyah Torain, Delroy Tulloch, Maria Velasquez-Castro, Eric Villarreal, Lane Williams, and Hayden Wynn.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.