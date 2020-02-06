Honor roll for second nine weeks for Austin High School:
A honor roll
Ninth grade: Mynor Escobar-Ramirez
10th grade: Abubaker Ali, Alexandra Carver, Riley Cork, Marlee Felice, Marley Froscello, Lillian Henley, Kenley Hilleary, Jeb Lowman, Madigan MacKinnon, Paige Manz, Tykera McDonald, Mckinsie Ockey, Cristhian Perez-Ruiz, Juan Ramirez-Miguel, Abraham Roman, Jayla Sargent, Ty Whitson, and Amanda Yost.
11th grade: Hannah Anders, Whitney Austin, Kendrize Bennett, Luke Bragwell, Amari Cater, Iyanna Celestine, Landon Cottingham, Brodie Crisler, Srishti Garg, Megan Howell, Victoria D. Howell, Victoria G. Howell, Jalen Hundley, Lily King, Carsyn Lee, Sydni Madry, Keyri Molina-Mendoza, Camen Morris,Janneth Romero-Saavedra, Olivia shrode, Emily Simmons, Clay Williams, Jack Wilson, Kayla Wynn, and Amber Yarbrough.
12th grade: Clayton Barnett, Hannah Blanding, Zykeria Bolding, Jackson Breedlove, Jabari Brown, Mason Cantrell, William Farris, Jenae Flick, Garrett Free, Aracely Gonzalez, Kayli Harris, Michelle Insunza-Fong, Ashley Laney, Malena Leon-Hidalgo, William Lowery, Wesley Lowman, Chandan Makwana, Meliza Martinez, Jada Mitchell, Darren Newberry, Erika Ramirez, Ziriah Renfroe, Cole Reynolds, Dejion Reynolds, Andrew Robinson, Elena Salgado, Jada Scruggs, Bradie Self, Sydney Self, Caleb Smith, Tamyra Tidwell, Jonathan Vandine, Chloe Wood, and Sarah Yarbrough.
A/B honor Roll
Ninth grade: Wilmer Pedro-Juan and Santos Pretzantzin-Mendoza.
10th grade: Abdel-Rahman AbuHmoud, Katerin Aguilar-Platas, Mayte Bastida, Ashlyn Bazzel, Caleb Beard, Logan Beasley, Brandon Bernal-Duarte, Kennedy Booker, Katherine Bracken, Nivea Brown, Janet Castillo-Trujillo, Seth Coggins, Samuel Crawford, Wesley Curtis, Katie Davis, Hannah Denny, Donna Diaz-Toledo, Trinity Downing, Brayden Elkins, Skye Fleming, Nadiya Foster, Avery Fox, Collier French, Moses Gonzalez, Raiden Greene, Angel Gurjot, Kendall Hamilton, Mercedes Hampton, Nashaylyn Hampton, MaKenzie Harris, Luke Hartleroad, Johnna Holt, Sara Hopkins, Cole Hutton, Abigail Jaillet, Giovanni Johnson, Jo’Onna Johnson, Macy Lawrence, Dessire’ Leonard, Carmen Lindsey, Olivia Lyles, Aryan Magam, Michael Mason, Steven McCleskey, Eli McKee, Emma Montgomery, Sarah Moore, Tamiah Morgan, Bryce Morris, Sheyla Nail, Christopher Noe, Alyssa Norwood, Hunter Nowlin, Jalen Orr, Gage Palmer, Walker Peete, Savannah Pettway-Brown, David Prance, Colburn Reeves, Anna Roach, Tyrese Roach, Bralyn Robinson, Hunter Royer, Preston Rudolph, Joel Simpson, Adolfo Solorzano, Hannah Sowell, CHarles Stricklin, Sydney Sweet, Mantez Thompson, Katherine Thornton, Moises Vera, Hannah Welch, Alanna Williams, Keilan Williams, and Madison Williams.
11th grade: Hope Aldridge, Breaonna Allen-Jackson, Hannah Ameri, Sophia Aneiro, Molly Appleton, Armando Aviles, Jacob Bailey, Jenasia Bates, Lorenza Batz-Hernandez, Emma Best, Welsey Betterton, Alyssa Borden, Caroline Branum, Jacob Brennaman, Shayla Buckland, Joseph Carr, Saniya Carr, Ashtyn Casciano, Samantha Castaneda, Ulises Cervantes, Joshua Clay, Abigail Cleveland, Lily Clowers, Hannah Cohn, Noah Corcoran, Grace Crawford, Annie Crisler, Estefany Cubillo, Anyia Davis, Aimae DeCurtins, Litzy Diaz, Evelin Dominguez-Luna, Abigail Downing, Carolina Duque-Salazar, Isaac Falero, Noah Flood, Baylee Followay, Dylan Forster, Jakari Fuller, Saleh Gelan, Caroline Grover, Nykia Hampton, Korren Harris, Lawren Hayes, Yajaira Hernandez-Padron, Natasha Herron, Grace Higdon, Ellie Higginbotham, Patrick Hill, Alexa Hudson, Jevon Jackson, Krista Jackson, James Jenkins, Ava Jobe, Andria Jones, Austin Jones, Breylan Jones, Katelyn Kelley, Shynia Lambe, Alexander Machado, Seamus MacKinnon, Abril Manuel, Madyson Mayer, A’Starria McClain, Irvin Maejia-Tapia, Vanesa Meneses, Kerri Minor, Tucker Montgomery, Trista Moody, David Moore, Felizitas Moore, Macy Murray, Diana Nambo Santana, Zoey Organ, Abigail Pace, Zahria Parchman, Jaleyia Perez, Ashton Perry, Kelton Petty, Makayla Pointer, McKendon Pointer, Lucia Recinos-Cardona, Zachariah Reid, Devin Rimondi, Carlos Ruiz-Saldana, Charles Rush, James Shackelford, Victoria Sheppard, Tamia Smiley, Jaquelin Soto, Lydia Stewart, Nathanael Stier, Jazlyn Stovall, Elaina Stover, Abigail Strehle, Annalaura Swinea, Jamie Thrasher, Lizett Toledo, Brian Trayvick, Jessica Velarde-Conde, Madelyn Walker, Anayshia Williams, Chloe Williams, and Ebonie Williams.
12th grade: Tarek Alasri, Aymen AlDahri, Aarion Alexander-Shamily, Sean Ambrose, Jacob Atkins, Petra Beaver, Camille Berry, Savannah Blankenship, Latasia Bogus, Michael Bolden, Erin Bracken, Mackinley Bramlett, Jaylan Brooks, Preston Cameron, Alexus Campbell, Lyle Cavanaugh, James Clark, Jala Clarke, Sydney Cosby, Desiree Dempsey, Brady Dixon, Matthew Durbin, Savannah Echols, Jayvin Elliott, Marteena Elliott, Ricardo Esparza, Brieanna Fagan, Juan Gaspar, Melissa Gatica-Torreblanca, Karen Godinez, Caroline Hale, Madison Harbin, Kyli Harris, Mary Henry, Emily Hixon, Brianna Hodges, Nyasia Jessie, Adela Jimenez, Chantler Jones, Zoie Jones, Trinity Jordan, William Kennedy, Matthew Lawrence, Ja’Mya Long, Eria Mayes, Jennifer Mendoza, Jessica Miles, Kayla Mitchell, Dylan Montgomery, Angel Morrow, Parker Nichols, Ariell Page, Caitlyn Parker, Emily Piner, Nahja Porter, Daisy Ramirez-Torres, Gonzalo Reyes, Abigail Sharp, Collin Stevenson, Alliyah Strain, Joshua Strong, Jaden Taylor, Keren Taylor, Macee Thomas, Cameron Thrasher, Stevesha Toney, Aliyah Torain, Delroy Tulloch, Maria Velasquez-Castro, Ethan Ward, Lane Williams, and Kobe Woods.
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