BEIJING — U.S. Secretary of State Antony Blinken met on Monday with Chinese President Xi Jinping and said they agreed to "stabilize" badly deteriorated U.S.-China ties, but America's top diplomat left Beijing with his biggest ask rebuffed: better communications between their militaries.
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