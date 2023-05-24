WASHINGTON — A federal appeals court dealt a legal setback to the Biden administration on guns Tuesday in a lawsuit challenging tighter regulations on stabilizing braces, an accessory that has been used in several mass shootings in the U.S.
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