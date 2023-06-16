Suspected state-backed Chinese hackers used a security hole in a popular email security appliance to break into the networks of hundreds of public and private sector organizations globally, nearly a third of them government agencies including foreign ministries, the cybersecurity firm Mandiant said Thursday.
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