US China Hacking

Attendees walk past an electronic display showing cyberattacks in China at the China Internet Security Conference in Beijing on Sept. 12, 2017. [AP PHOTO/MARK SCHIEFELBEIN, FILE]

Suspected state-backed Chinese hackers used a security hole in a popular email security appliance to break into the networks of hundreds of public and private sector organizations globally, nearly a third of them government agencies including foreign ministries, the cybersecurity firm Mandiant said Thursday.

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