NASHVILLE — A professional organization that advocates for Tennessee teachers has filed a lawsuit challenging a new state law that bans the group from deducting membership dues from educators' paychecks.
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