The Issue

Of all of former President Donald Trump's self-inflicted injuries, his refusal to turn over classified documents in his possession when asked is the most avoidable and most potentially damaging yet.

Former president and current presidential candidate Donald Trump has another date in court. He is due Tuesday in federal court in Miami to face numerous charges related to his alleged mishandling of classified documents ultimately retrieved from his Mar-a-Lago estate.

Decatur Daily E-edition

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