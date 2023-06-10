Former president and current presidential candidate Donald Trump has another date in court. He is due Tuesday in federal court in Miami to face numerous charges related to his alleged mishandling of classified documents ultimately retrieved from his Mar-a-Lago estate.
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